القبض على حاويات من الحبوب المخدرة بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت متابعات (الجريدة) عن تمكن سلطات الميناء الجاف بمنطقة شرق النيل حنتوب بولاية الجزيرة، من ضبط كميات وصفت بالكبيرة من الحبوب المخدرة اثناء عمليات التخليص محملة في احدى الحاويات.

وعلمت (الجريدة) امس، بالقبض على اثنين من المتهمين لإخضاعهم للتحقيق حول ملابسات الحادثة.

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