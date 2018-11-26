الإمارات تصدر عفوا رئاسيا عن البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 785 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني ال 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا أكدت أن "عائلة هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية إلى سموه، وقد قام موظفو القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة عقب ذلك أن "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قد أصدر عفوا رئاسيا بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المعتاد لليوم الوطني اسم السيد هيدجز ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات وسوف يسمح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية".

يأتي ذلك بعد ساعات من عرض مسؤولين في الإمارات شريطا مصورا للبريطاني المدان بالتجسس ماثيو هيدجز وقالوا إنه كابتن في المخابرات البريطانية إم آي 6. واعترف هيدجز في الفيديو بأنه كان يتقارب مع مصادر بصفته طالب دكتوراه، وإنه كان يتقصى عن الأنظمة العسكرية التي تشتريها الإمارات.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت يوم الأربعاء الماضي، قرارها بإدانة ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حكمت المحكمة عليه بالسجن المؤبد.