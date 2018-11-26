إصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية

رام الله- سبوتنيك. وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن "سيارة فلسطينية دهست عددا من الجنود الإسرائيليين، قرب مفرق غوش عتصيون شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية"، موضحا أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على السيارة".

وقالت مصادر طبية إسرائيلية: "أصيب 3 جنود إسرائيليين، اثنان منهم بجروح طفيفة، والآخر متوسطة، إثر عملية الدهس".

فيما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، في بيان "قام مخرب بدهس 3 جنود خلال قيامهم بنشاطات هندسية على الطريق بين بيت أمر والعروب"، متابعا "جندي واحد أصيب بجروح متوسطة، وجنديان بجروح طفيفة".

​فيما أعلنت الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن "الشاب الفلسطيني أصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه".