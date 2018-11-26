قتلى وجرحى في انفجار سيارة في العاصمة الصومالية مقديشو

ووفقا لـ"رويترز"، قال ضابط الشرطة محمد حسين إن "سيارة متوقفة محملة بالمتفجرات انفجرت أمام متاجر. حتى الآن قتل ثلاثة أشخاص". ونوه إلى احتمال ارتفاع حصيلة القتلى بسبب وجود العديد من المتاجر هناك. ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان تأكيده وجود عدة متاجر مدمرة وبقع دماء في مكان الانفجار. ويعاني الصومال أوضاعًا أمنية واقتصادية صعبة للغاية، ويشهد منذ سنوات قتاًلا بين القوات الحكومية وقوات حفظ سلام من جهة ومسلحي حركة "الشباب" من جهة أخرى.

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