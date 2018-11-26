مقتل فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين بعملية دهس جنوبي الضفة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط-قيس أبو سمرة/الخليج 365-

قتل فلسطيني وأصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح، في حادث دهس في جنوبي الضفة الغربية، اليوم الإثنين.

وقال الجيش الاسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن مهاجما دهس 3 جنود أثناء قيامهم بأعمال هندسية قرب قرية بيت أُمّر، قضاء الخليل (جنوب الضفة).

وأضاف:" أُصيب جندي بجروح بجروح متوسطة، واثنان بجروح طفيفة".

وتابع إن الجنود أطلقوا النار على المهاجم، و"تم تحييده"، دون تحديد مدى إصابته.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الفلسطيني قُتل إثر إطلاق النار عليه من قبل قوة إسرائيلية.

وأوضحت أن طواقمها وصلت الموقع، وتسلمت الجثمان من الجيش الإسرائيلي.

