مجدي يعقوب: إنشاء فرع جديد لـ"مؤسسة القلب" بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إن المرضى يأتون من كل مكان بمصر للعلاج بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، لذلك كان التفكير في إقامة فرع جديد لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف يعقوب، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، أن الإمكانيات الحديثة المتوفرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستساعد من ناحية في توفير الأموال وفي توفير الوقت.
وتابع أن فكرة إنشاء الفرع الجديد جاء لخدمة أبناء الوجه البحري: "إحنا مستعجلين جدا، والعاصمة الجديدة ممكن تخدم حاجات كتيرة".
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