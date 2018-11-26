شوفوا غيرو..!!.. بقلم عبد المنعم شجرابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

< أتت المطالبة السودانية الشعبية والرسمية باسترداد آثارنا التي سرقت وعرضت بالمتاحف في كثير من الدول الاوروبية، وان تأتي هنا متأخراً خير من ألا تأتي.. آثارنا تراثنا وتاريخنا وأمجادنا.. فلتتواصل الحملة على المستويين الحكومي والشعبي لاستردادها، وميل استردادها بدأ بخطوة وسيبلغ مرتجاه..!

< انتصار الهلال على المريخ الفاشر كان المتوقع بنسبة (مية المية ولي فوق شوية) بحساب فارق الخبرة والإعداد.. انتصار الامل على الاهلي مروي (عادي), فالشكل الذي انهى به (أمل الغبش) الموسم الماضي عنى في ما عنى ان للأمل (كلام تاني) في هذا الموسم.. انتصار الأهلي شندي على الرابطة كوستي هو الآخر طبيعي وفوز الموردة على هلال شيكان لا أرى فيه مفاجأة والقراقير (قالوا كلمتهم) قبل بداية المنافسة.. باختصار الى ما قبل مباراة الأمس لا مفاجأة في نتائج المباريات، وانتظروا فالممتاز حافل بالمفاجآت وهذا مني للاعتماد..!!

< والمريخ الذي (دنكل) شكوى للكاس ضد مريخ السلاطين شبيهة بشكوى (عدار) والمريخ الذي ينتظر (قرار كاس) شاهد كيف ذهب (الكأس) بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور للهلال طائعاً مختاراً، وكيف فرح الكأس بالهلال كثيراً مع قليل من فرح الهلال به.. عموماً (الكأس) كأس الهلال وحقه، واصبح ملكه بالفوز به ثلاث مرات.. وعشم عودة الكأس للمريخ بواسطة (كاس) هو عشم ابليس في الجنة، والى السادة المريخاب الموضوع ده منتهي (شوفوا غيرو)..!

< سفر الهلال الى الفاشر بطائرة خاصة صباح يوم المباراة لادائها بعد ساعات قرار خطير ما كان له ان يكون، وهناك ظروف شركات الطيران نفسها والاحوال الجوية هي الاخرى لها كلمتها.. عموماً المسألة عدت والازرق رجع والحمد لله سالماً وغانماً (شايل كأس سنة مضت ونقاط مباراة).. زارعاً فرحة هنا ومخلفاً فرحة هناك.. وهلالاب والأجر على الله..!

< بالمناسبة الهلال كسب أكثر من ثلاث نقاط.. وقبل ان يكسبها ويتوج بالكأس المتوج به اصلاً (بالملعب) لا (بالمكتب) كسب المحترف ديارا الذي اكد على انه من (طينة الكبار) وهو يكرر ظهوره الممتاز بعد ظهوره الطيب في قمة زايد التي مازالت تتحدث بها وعنها دولة الامارات.. ومن ضمن مكاسب اخرى كانت عودة نزار حامد (الصحراوي) مكسباً.. والمكسب الأكبر كان في عودة (ديجانقو) عودة عمار.. وده المهم..!!

< لا أستبعد أن يقوم مجلس إدارة المريخ بقيادة الأستاذ محمد الشيخ مدني بزيارة (البيت الابيض) وتقديم التهانئ والتبريكات للأزرق بمناسبة فوزه بالممتاز النسخة الماضية عن جدارة واستحقاق.. بعد خصم ست نقاط من رصيده.. ولا أستبعد أن يتم ذلك مع بقاء حق المريخ قائماً في تقديم الهلال له التهنئة والمباركة اذا ما اعادت (كاس) الكأس للمريخ.. علماً بأن الحكم الذي يحلم به المريخاب من (كاس) هو (عشم إبليس في الجنة)..!

< حسناً فعل المنسحبون من انتخابات مجلس إدارة الخرطوم الوطني.. وبالتحديد حسناً فعل الإخوة مجدي مأمون وفؤاد نقة وهشام نصر.. وثلاثتهم قدم للخرطوم (3) من الدرجة الثالثة الى الخرطوم الوطني بالدوري الممتاز ماله وفكره وسنوات عمره.. وعلى جانب آخر لم يفعل الكابتن أحمد أبو الجاز خيراً وهو يترشح على مقعد الرئاسة ضد السيد مأمون النفيدي عميد رؤساء الأندية السودانية ويحرمه وناديه من الفوز بالإجماع (السكوتي) ومن اجل معشوقهم الخرطوم الوطني فلتتكاتف كل ايادي الخرطوميين والله المستعان..!!

< بصافرة مباراته امام السلاطين وبعودته الى عاصمته ام درمان من الفاشر عاصمة السلاطين ينهي الهلال مرحلة ما قد كان ليدخل في مرحلة ما سيكون.. وما سيكون هو لقاء (بعد بكرة) الثلاثاء وأحسبه من الأهمية بمكان، (فصدمة) خروج الهلال الإفريقي المبكر الموسم الماضي التي كانت أكبر من (صدمة) رئيس الوزراء د. معتز موسى في معالجة الاقتصاد.. لا ولا ولن تتكرر، فالهلال الجديد نريده بظهور إفريقي جديد لامعاً متلألئاً جميلاً وضاءً لأنه الهلال وكفى..!!