د “شداد” يتوعد بـ”العقوبات” .. الهلال يفلت من شكوى مريخ الفاشر 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عأفلت فريق الهلال، من شكوى كانت كفيلة بأن تفسد الانطلاقة القوية للازرق في مسابقة الممتاز، والعودة بالانتصار من الفاشر على حساب مريخ السلاطين، حيث اقدم الهلال على كسر اللائحة التي اصدرها الاتحاد السوداني، وفرض من خلالها عديد الضوابط وابرزها المادة “6” الخاصة بتنظيم المباريات، وتحديدا الفقرة “6” التي تقرأ: “يجب ان يشارك لاعب واحد على الاقل بالفريق تحت سن 21 سنة في المباراة”، وبحسب ما رصدت “الجوهرة” فأن الهلال لم يشرك أي لاعب تحت سن “21”، لكنه بالمقابل لم يعد مهددا بالعقوبة جراء هذا التصرف، بالاشارة الى عدم طعن “مريخ الفاشر”، في قائمة الازرق للمراقب قبل انطلاقة المباراة، بحسب ما تتطلب اجراءات الشكوى في لائحة المسابقة.. بدوره توعّد الدكتور كمال شداد، كل الاندية التي تتجاوز اشراك لاعب تحت سن “21” بالعقوبة وفقدان نتيجة المباراة، حال تمّ تقديم شكوى في هذا الاتجاه، وقال “شداد”، في تصريحات خاصة لـ”الجوهرة”: “مشاركة اللاعب تحت 21 سنة إلزامية في كل مباراة بالممتاز، طالما كان النادي يملك في كشوفاته بطرف الاتحاد، لاعب من هذه الفئة، وأن الاتحاد لن يجامل في معاقبة كل نادي يتجاوز هذه المادة حال تلقيه شكوى من الفريق المنافس”.