ماذا فعل أمير سعودي للطفل النائم في حضرة الملك سلمان

وخاطب أمير منطقة الجوف التلميذ يزن الفهيقي، وكان بين تلامذة خرجوا لاستقبال العاهل السعودي أثناء زيارته إلى المنطقة، قائلا: "نحن فخورون بك وبوطنيتك التي زرعتها فيك أسرتك وحبك للوطن وقيادته وضربت بها مثلا يحتذى به وأنت في هذا العمر"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق".

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وعبر المسؤول السعودي عن تمنياته ليزن بالتوفيق في حياته الدراسية وبين أسرته، كما وجه "شكره وتقديره لكافة الطلاب والطالبات في كافة محافظات المنطقة الذين شاركوا في الاستقبال والاحتفالات وعبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية".

وأعرب والد الطفل عن شكره لأمير منطقة الجوف على هذه اللفتة الأبوية تجاه نجله يزن.