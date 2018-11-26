ماذا فعل أمير سعودي للطفل النائم في حضرة الملك سلمان

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وخاطب أمير منطقة الجوف التلميذ يزن الفهيقي، وكان بين تلامذة خرجوا لاستقبال العاهل السعودي أثناء زيارته إلى المنطقة، قائلا: "نحن فخورون بك وبوطنيتك التي زرعتها فيك أسرتك وحبك للوطن وقيادته وضربت بها مثلا يحتذى به وأنت في هذا العمر"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق".
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وأعرب والد الطفل عن شكره لأمير منطقة الجوف على هذه اللفتة الأبوية تجاه نجله يزن.
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