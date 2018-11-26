وجبات يفضل تجنبها في المطاعم ... والسلطة الخضراء منها

نشر موقع " ويب طب" قائمة من 8 أنواع من المأكولات التي يفضل الابتعاد عن تناولها في المطاعم وهي:

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1-

يصنع البرغر من اللحم البقري المعروف باحتوائه على الكثير من البكتيريا المضرة بالصحة فإذا لم يتم طهي اللحم بشكل جيد لن يتم القضاء على كامل البكتيريا مما يعرض صحتنا للعديد من المخاطر. لذلك يفضل عند تناول أي نوع من اللحوم أن تكون مطهية جيداً تفادياً لأي مشكلة صحية نحن بغنى عنها.

2- الوجبة الموفرة:

تعد هذه الوجبات من الأنواع التي تجذب العديد من الناس لما تحتويها من مكونات متعددة ومختلفة كالدجاج واللحم مضافاً إليها البطاطا المقلية مع المايونيز والكاتشب إضافة إلى المشروبات الغازية ولكن هذا التنوع الكبير في الأطعمة يرافقه ازدياد كبير في نسب الدهون المضرة بالصحة وتناولها معاً يزيد من ضررها بشكل كبير.

3- السلطة الخضراء:

يشكل عامل عدم التأكد من طريقة غسل مكونات السلطة في المطاعم سببا رئيسيا يدفع للقول بأن سلطة الخضار قد لا تشكل طبقا صحيا.

4- مسليات ما قبل الوجبات:

تعد مثل هذه الأطباق من الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن على الرغم من الاعتقاد السائد أنها غير مضرة وذلك لأنه يتم تقديمها قبل الوجبة الرئيسية كوسيلة للتسلية وكذلك بسبب صغر حجمها وكميتها إلا أنها تحوي على عدد كبير من السعرات الحرارية فينصح بالابتعاد عنها والبحث عن وسيلة تسلية صحية ولا تسبب زيادة في الوزن.

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5-

يتوجه بعض الناس إلى طلب أرخص الأطباق الموجودة في القائمة دون التفكير في السبب الذي أدى إلى رخص قيمتها، فقد يكون استخدم في صنعها أسوأ أنواع المكونات وقد تكون مصنوعة من بواقي أطعمة أخرى أو مقلية بزيت مستخدم أكثر من مرة.

6- المقليات:

تكتسب المقليات شهرة واسعة لدى شريحة كبيرة من الناس بسبب مذاقها اللذيذ ولكن للأسف يعتبر القلي أخطر أنواع الطهي وذلك بسبب كمية الزيت التي تتشربها المكونات والذي ينتقل إلى جسمنا مسبباً العديد من الأمراض كالكوليسترول والشحوم الثلاثية وغيرها من الأمراض التي تسد الشرايين وتؤذي القلب، لذلك يفضل تناول الأطعمة المشوية أو التي سويت على البخار لأنها أفضل للصحة.

7- المشروبات التي يمكن إعادة ملئها:

تعتبر المشروبات الغازية من أكثر أنواع المشروبات التي يتم الطلب عليها وذلك لمذاقها الرائع الذي يدفعك إلى شرب أكثر من كوب واحد منها ولكن هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من السكر والتي تهدد صحتنا بشكل كبير لذلك احرص عند شربك مثل هذا النوع من المشروبات أن لاتشرب أكثر من كوب واحد.

8- الأطعمة الممزوجة معاً:

تحتوي هذه الأطباق على الكثير من التوابل والأصناف الممزوجة مع بعضها كما يمكن أن تحتوي على الجبن السائح الأمر الذي يجعل من الصعب تمييز محتوياتها وما هو مصدرها كما يخفي وراءه الكثير من الأضرار سواء من الأطعمة المعدة مسبقاً أو الدهون الكثيرة التي تحتويها، لذلك يفضل اختيار طبق يحتوي على صنف واحد ومحدد تجنباً لأي ضرر صحي.