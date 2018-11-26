قبيل الإعادة.. أبرز 5 محطات في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت البحرين عن إجراء جولة انتخاب جديدة للإعادة بين مرشحين بالانتخابات النيابة والبلدية.

وقال خالد آل خليفة، وزير العدل البحريني، رئيس لجنة الانتخابات، إن "نسبة المشاركة بلغت 67%، معتبرا أنها الأعلى مشاركة بتاريخ انتخابات بلاده التي انطلقت عام 2002.

بينما قدرتها جمعية الوفاق الشيعية المنحلة والتي قاطعت الانتخابات في تغريدات أمس عبر حسابها بـ"تويتر"، بأنها "بين 28% و30% فقط"، متحدثة عن "مقاطعة واسعة".

فيما قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بيان أمس إن "ما تحقق (بالانتخابات) من إقبال كبير إنجازا عظيما".



وفيما يلي أبرز 5 محطات في انتخابات البحرين البلدية والنيابية..

مشاركة تاريخية

شهد مارثون الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين بجولته الأولى، أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية بلغت 67%.

وقال خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن نسبة المشاركة بالانتخابات البلدية شهدت مشاركة قياسية وصلت إلى 70، لتؤكد بذلك النجاح الذي حققته الانتخابات في تحقيق نسب مشاركة تاريخية.

جولة إعادة

ولم يتمكن الناخبين من حسم المعركة الانتخابية في جولتها الأولى، حيث أعلنت لجنة الانتخابات العليا اللجوء إلى مرحلة الإعادة في العديد من الدوائر.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، إنه الانتخابات حسمت النتائج في 9 دوائر من الجولة الأولى في الانتخابات النيابية، و5 دوائر في الانتخابات البلدية، بينما ستتم الإعادة على 31 مقعدًا لمجلس النواب و25 مقعدًا للمجالس البلدية.



موعد انتخابات الإعادة

تجرى جولة الإعادة في الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب في مطلع ديسمبر المقبل، بينما تجرى في السفارات والقنصليات بالخارج يوم الـ27 من نوفمبر الجاري.

وبعدها يتم الإعلان النهائي لنتائج انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، والذي سيعقبه صدور مرسوم ملكي من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بتعيين 40 عضوا في مجلس الشورى.

قوة نسائية

وصل العنصر النسائي إلى المجلس النيابي من الجولة الأولى عبر فوز فاطمة عباس قاسم بالدائرة الثانية في المحافظة الشمالية، وفوز فوزية عبدالله بالدائرة الخامسة في المحافظة الجنوبية، من إجمالي 39 امرأة مرشحة للمجلس، بينما شهدت انتخابات المجالس البلدية فوز بدرية إبراهيم عبدالله بالدائرة الثانية من المحافظة الشمالية.

وستشهد جولة الإعادة منافسة 6 نساء على المقاعد النيابية في محافظة العاصمة، منها منافسة نسائية خالصة في الدائرة السابعة، كما وصلت كلثم عبدالكريم ومريم جميلة لجولة الإعادة في الانتخابات النيابية الخاصة بالمحافظة الشمالية، ووصلت امرأة واحدة للمنافسة في المحافظة الجنوبية، بينما لم تحصد أي امرأة الأصوات الكافية للمنافسة في جولة الإعادة في محافظة المحرق.

وفي انتخابات المجالس البلدية، وصلت امرأتان لجولة الإعادة في الدائرتين الرابعة والثانية عشرة للمحافظة الشمالية، كما وصلت امرأة واحدة عن دوائر المحافظة الجنوبية، بينما لم تحصد 4 نساء الأصوات الكافية للفوز أو التأهل لجولة الإعادة.



تفصيل النتائج

وكان إعلان النتائج قد بدأ خلال الساعات الأولى من صباح أمس، حيث أعلن رئيس اللجنة الإشرافية لمحافظة العاصمة عن حسم الدائرة الأولى، والإعادة لجميع الدوائر الأخرى، كما أعلن رئيس اللجنة الإشرافية للمحافظة الجنوبية حسم 4 دوائر في الانتخابات النيابية هي الثالثة والخامسة والثامنة والعاشرة، والإعادة لجميع الدوائر المتبقية، بينما تمثلت نتائج الانتخابات البلدية للمحافظة الجنوبية في حسم الدائرة السابعة والثامنة، والإعادة لجميع الدوائر المتبقية.

وأعلن رئيس اللجنة الإشرافية للمحافظة الشمالية حسم دائرتين في الانتخابات النيابية والإعادة لجميع الدوائر المتبقية، بينما تجرى الإعادة في جميع الدوائر للانتخابات البلدية، كما أعلن رئيس اللجنة الإشرافية لمحافظة المحرق حسم الدوائر الرابعة والسادسة والإعادة لجميع الدوائر المتبقية في الانتخابات النيابية، وحسم الدوائر الثانية والسادسة والثامنة والإعادة لجميع الدوائر المتبقية في الانتخابات البلدية.

ووفق بيانات رسمية، فالعملية الانتخابية، تمت تحت إشراف قضائي كامل في 54 مركز اقتراع عام وفرعي، و40 دائرة انتخابية موزعين داخل المحافظات الأربعة؛ العاصمة والمحرق، والشمالية والجنوبية.

وحق لأكثر من 365 ألف بحريني التصويت في الانتخابات النيابية ونحو 286 ألفا في الانتخابات البلدية.

والثلاثاء الماضي أجريت عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية بالخارج، وقالت الخارجية البحرينية، آنذاك، إنها شهدت إقبالا كبيرا، فيما من المقرر أن تجرى جولة الإعادة بعد غد الثلاثاء.

وتنافس 293 مرشحا على 40 مقعدا للمجلس النيابي، فيما يتنافس 137 مرشحا على 30 مقعدا للمجالس البلدية. ويخوض نحو 20% من الإجمالي كمرشحين لجمعيات وتجمعات سياسية والباقي مستقلون.

وكشفت وكالة الأنباء الرسمية، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في نحو 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية، بنحو 24 دولة،3600 ناخب، دون أن توضح إجمالي أعداد من يحق لهم التصويت.

وكانت آخر انتخابات الانتخابات نيابية وبلدية أجريت في البحرين عام 2014، وقاطعتها أيضا حركة "الوفاق"، شهدت مشاركة 51.5% من الناخبين في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.

وفي 2002، أجري أول استحقاق نيابي ومحلي بالبحرين، وشهدت تلك الانتخابات في 2014 مشاركة 51.5 في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.