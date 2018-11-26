اكتشاف فيروس جديد يدمر الخلايا السرطانية

توصلت دراسة حديثة إلى فيروس جديد يمكنه أن يستهدف الخلايا السرطانية ويدمرها، بينما يترك الخلايا الصحية سليمة.

ويستخدم العلاج بالفيروسات التكنولوجيا الحيوية لتحويلها إلى عوامل مضادة للمرض، بما فيها الفيروسات التي تدمر الخلايا السرطانية.

وكشف العلماء في معهد أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا باليابان أن فيروس "Seneca Valley" يتفاعل مع الخلايا السرطانية بينما يترك الخلايا الصحية سليمة تماما، ووجدوا أن الفيروس يستهدف مستقبلا موجودا في الخلايا السرطانية فقط "ANTXR1"، والموجود في 60% من السرطانات التي تصيب الإنسان، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

واستخدم العلماء هذا الفيروس في علاج الأورام الصلبة لدى الأطفال وسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة، وتوصلوا إلى أنه يظهر نشاطا في مكافحة السرطان، مع العلم أن الجهاز المناعي للإنسان مصمم على مهاجمة الفيروسات، وتدمير هذا التهديد في حوالي 3 أسابيع.

ولا يزال العلماء يبحثون عن وسيلة لتعديل الفيروس للتهرب من الجهاز المناعي، لأن هذا من شأنه أن يحول الفيروس إلى سلاح ممتاز لمحاربة أنواع مختلفة من السرطان.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن السرطان هو ثاني أسباب الوفاة حول العالم، ومسؤول عن وفاة 9 ملايين شخص في عام 2018 وحده.

وتعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعا هي سرطانات الرئة والثدي والقولون والمستقيم.