هكذا يمكنك التخلص من رائحة الثوم والبصل!

دبي - بواسطة محمد فارس يعتبر الثوم والبصل من المواد الأساسية في تحضير مختلف الأطعمة، لكن رائحتهما القوية تلتصق باليدين بعد الانتهاء من تحضير الطعام، ولا يمكن إبعادها بالماء والصابون فقط. طرق بسيطة للتخلص من رائحة الثوم والبصل. © متوفر بواسطة Deutsche Welle Provided by Deutsche Welle

مرّ كل أحد منَا بالتأكيد بهذا الموقف: تنشغل لوقت طويل في الإعداد لوجبة طعام بعد دعوة الأصدقاء أو المعارف. وكالعادة يتوجب تقطيع البصل أو الثوم لاستخدامه في إحدى الوجبات. بالرغم من رائحتهما المنفرة إلا أنهما من المكونات الأساسية في الطبخ، إذ نستخدم الثوم والبصل في عدد لا يُحصى من الوجبات، إضافة إلى الفوائد الصحية الكبيرة لهما. لكنهما في الوقت ذاته يتركان رائحة نفاذة بعد تقطيعهما، ولا يكفي الماء والصابون وحدهما للتخلص منها، حتى لو غسلنا أيدينا مراراً. فكيف يمكن التخلص من رائحة البصل والثوم؟ الحل بسيط ويعتمد على مكونات موجودة في كل مطبخ.

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بهذه الطرق يمكننا تخليص أيدينا من رائحة البصل والثوم فوراً بعد التقطيع:

الأولى: الحليب:بعد تقطيع البصل أو الثوم نظفي يديك بالماء البارد ومن ثم نشفيهما جيداً، وبعد ذلك يمكنك فركهما بكمية قليلة من الحليب السائل. الثانية: الفولاذ المقاوم للصدأ:يمكنك فركهما برفق بقطعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. أين تجديه؟ ببساطة، صنبور المياه في المطبخ أو حتى أواني الطبخ الفولاذية. ومن ثم تغسلين اليدين بالماء. الثالثة: القهوة:نضع القليل من مسحوق القهوة المطحونة على اليدين، بعدها نغسلهما بالماء فوراً، إذ تعد القهوة من المواد القادرة على القضاء على رائحة البصل فوراً. الرابعة: معجون الأسنان:لمعجون الأسنان استخدامات أخرى غير التي صُنع من أجلها أساساً، إذ يمكن فرك اليدين بالقليل من معجون الأسنان المحتوي على الفلوريد، ومن ثم نغسلهما بالماء الفاتر. لكن يجب مراعاة دهن اليدين بعد ذلك بأي كريم ملطف لأن استخدام معجون الأسنان يتسبب في جفافهما.

ع.غ/ ط.أ