شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطانى يشكر الإمارات للإفراج عن هيدجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت بريطانيا عن امتنانها لدولة الإمارات اليوم الاثنين بعد أن أصدرت عفوا عن الأكاديمى البريطانى المسجون فى اتهامات بالتجسس. وقال جيريمى هانت وزير الخارجية البريطانى "أنباء رائعة عن ماثيو هيدجزإننا ممتنون لحكومة الإمارات لحل القضية بسرعة".

وأضاف أنها "لحظة حلوة ومرة" فى نفس الوقت لأنه يفكر فى أخرين ما زالوا محتجزين فى إيران. ومضى قائلا "لن تتحقق العدالة حتى يعودون إلى الوطن سالمين".