تصريح لبناني مفاجئ عن رئيس "نيسان" الموقوف في اليابان

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وأفاد موقع لبناني أن الوزير اللبناني خلال تمثيله لرئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، في مؤتمر الأمن العام حول "اندحار الاٍرهاب في المنطقة وتأثيره على القارة الأفريقية"، نوه برئيس "نيسان" السابق ورجل الأعمال من أصل لبناني كارلوس غصن.

ووفقا للموقع، وصف المشنوق غصن بـ "طائر الفينيق اللبناني الذي لن تحرقه شمس اليابان".

والجدير بالذكر أن كارلوس غصن يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، وأوقف في اليابان الاثنين الماضي للاشتباه بعدم إعلانه كامل دخله كرئيس مجلس إدارة شركة "نيسان"، وبأنه أخفى منه ما يوازي خمسة مليارات ين ياباني بين حزيران/يونيو 2011 وحزيران 2015.