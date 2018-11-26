- 1/2
- 2/2
© AFP 2018 / Jung Yeon-Je
ووفقا للموقع، وصف المشنوق غصن بـ "طائر الفينيق اللبناني الذي لن تحرقه شمس اليابان".
والجدير بالذكر أن كارلوس غصن يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، وأوقف في اليابان الاثنين الماضي للاشتباه بعدم إعلانه كامل دخله كرئيس مجلس إدارة شركة "نيسان"، وبأنه أخفى منه ما يوازي خمسة مليارات ين ياباني بين حزيران/يونيو 2011 وحزيران 2015.
شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح لبناني مفاجئ عن رئيس "نيسان" الموقوف في اليابان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .