العراق.. اعتقال 13 عنصرا من "داعش" في نينوى

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365



أعلنت شرطة محافظة نينوى شمالي العراق، الإثنين، إلقاء القبض على 13 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال حملة تفتيش في بعض قرى ونواحي المحافظة، فيما قتل مختار (مسؤول محلي) وأصيبت زوجته في هجوم غرب مدينة الموصل.

وقال اللواء الركن حمد نامس الجبوري قائد شرطة محافظة نينوى في تصريح تابعته الخليج 365، إن فوج الرد السريع الثاني، التابع لقيادة شرطة المحافظة، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، وبناءً على معلومات إستخباراتية دقيقة، ألقى القبض على 13 عنصر من "داعش".

وأضاف أنه تم القبض عليهم خلال مداهمة أهداف مهمة للتنظيم في مناطق وأحياء (القوسيات والبناء الجاهز والزهراء) في الجانب الشرقي للموصل (مركز نينوى)، وقرى (حليلة وتمارات والمزرعة) غرب المدينة وفي مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وعلى صعيد متصل، أفاد الرائد عبد الرحمن الحامد، في قيادة الشرطة المحلية، للأناضول، بمقتل مختار وإصابة زوجته، في هجوم مسلح في ناحية العياضية، بقضاء تلعفر، غربي نينوى.



وأضاف أن "مسلحين يعتقد أنهم من داعش، هاجموا بأسلحتهم الخفيفة منزل المختار (عبد الله حسن علي) في العياضية، وأردوه قتيلا في الحال، وأصابوا زوجته بجروح خطيرة".



وما يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، ويعود تدريجيًا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.



وتلاحق القوات العراقية المشتبه في صلتهم بـ"داعش"، واعتقلت بالفعل الآلاف منذ استعادة الموصل من التنظيم، صيف 2017.



وأعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون أول 2017، اكتمال استعادة الأراضي التي كان "داعش" يسيطر عليها، منذ صيف 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.

