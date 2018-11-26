الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من #التقلبات_الجوية

صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات لمناطق “عسير والباحة وجازان”، وذلك لحالة تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية. وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن هذه الحالة تبدأ الحالة الساعة الحادية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساء اليوم.

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