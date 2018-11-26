التشهير بـ10 أشخاص من مصدري الشيكات بدون رصيد

صحيفة الخليج الالكترونية

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمصدري شيكات بدون رصيد كما فرضت عليهم عقوبات بالسجن والغرامة.

وفي التفاصيل، شهرت الوزارة بكل من: “خالد بن مساعد المطيري” وفرضت عليه عقوبة بغرامة سبعة آلاف ريال وسجنه 3 أشهر، و” ذايد بن جدعان الشمري” وعقوبته: ” السجن شهرين وغرام سبعة آلاف ريال ” ومصطفى بن محمد البكري وعقوبته: غرامة سبعة آلاف ريال” و”أحمد بن علي العامري” وعقوبته: ” السجن 5 أشهر وغرامة سنة آلاف ريال”.

كما شهرت بـ ” عبدالجبار بن علي الخميس ” وعقوبته: ” السجن 4 أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال”، و” فهد بن هواش العلياني” وعقوبته: ” السجن 3 أشهر وغرامة 4 آلاف ريال”، و” ساجد بن ذياب الظفيري” وعقوبته: ” غرامة ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال “.

وأيضاً التشهير بـ ” خالد بن عبدالعزيز المسلم” وعقوبته: ” غرامة ثلاثة آلاف ريال وسجنه شهرين”، و” ياسر حسين هارون” وعقوبته: ” غرامة ثلاثة آلاف ريال “، و” مشاري بن عبدالله المطيري” وعقوبته: ” غرامة ألف ريال”.