شكرا لقرائتكم خبر عن عودة طائرة جواد ظريف إلى مطار أورومية بعد رفض تركيا تزويدها بالوقود والان مع التفاصيل

قالت مصادر إعلامية إن تركيا رفضت تزويد طائرة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف المتجهة إلى إيطاليا بالوقود. وأضافت المصادر أن الطائرة عادت بصورة طارئة إلى إيران وهبطت في مطار اورومية على الحدود الإيرانية التركية. وهددت الولايات المتحدة الأمريكية بمعاقبة غير الملتزمين بالقوبات على إيران التي أعيد فرضها في الرابع من الشهر الجاري.

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة طائرة جواد ظريف إلى مطار أورومية بعد رفض تركيا تزويدها بالوقود على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .