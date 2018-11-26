شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات ضمن أفضل 10 خطوط جوية في العالم والان مع التفاصيل

نشر موقع "ذا ترافلر" الكندي المتخصص في أخبار السفر والسياحة، قائمة لأفضل شركات الطيران في العالم خلال 2018، وأوضح أن الاختيارات تمت بناء على معلومات حصلت عليها من عدة مصادر.

وحسب "ذا ترافلر" فإن الشركات التي جاءت في القائمة توفر رحلات طيران ممتعة على متنها، وتمنح الركاب القيمة التي يأملون بها مقابل سعر التذكرة.

وتتوقع إحصائيات موقع "استاتيستا" أن تصل عدد رحلات الطيران حول العالم إلى 39 مليون رحلة بنهاية العام الجاري.

وفيما يلي قائمة بأفضل 10 شركات طيران في 2018:

1-طيران الإمارات

لم يكن مفاجئا أن تحتل شركة الطيران الإماراتية موقعا بين أفضل شركات الطيران في العالم، لاسيما وأن مدينة دبي تحقق طفرات متنامية في السياحة والسفر.

ومن أجل استيعاب العدد المتزايد من الأشخاص الذين يتدفقون إلى المدينة من جميع أنحاء العالم، اتجهت طيران الإمارات إلى تغيير نموذج العمل لمواكبة الطلب، وكانت معظم التغييرات إيجابية للغاية حيث حققت درجات عالية في معظم فئات التصنيف.

ويمكن رؤية الحضور المتنامي لشركة طيران الإمارات في كل مكان، خاصة وأن العديد من الفرق الرياضية الأوروبية والآسيوية تحمل شعار الشركة في ملاعبها وعلى قمصان لاعبيها، مما يجعل طيران الإمارات اسما مألوفا في هذه الصناعة.

وتتفوق شركة طيران الإمارات على غيرها من خطوط الطيران بتقديمها أحدث ما تم التوصل إليه من وسائل الترفيه على متن طائراتها، فضلا عن مئات الأفلام وألعاب الفيديو الشهيرة وآلاف الساعات من الموسيقى، وكلها يمكن الوصول إليها بأكثر من 40 لغة.

2-فيرجن أميركا

تتمتع الشركة الأمريكية بدرجات عالية في أهم فئات التصنيف، وهي من أقل الشركات التي تتلقى شكاوى من الركاب بعد الرحلات ولدى الشركة درجة مثالية في خيارات الترفيه مما يجعلها نجما واعدا في المجال.

ولاتزال الشركة صغيرة نسبيا لاسيما وأنها لا تسير رحلات سوى لـ24 وجهة فقط، لكنها تتطلع لتوسيع وجودها مع الاستحواذ على أساطيل أخرى في الآونة الأخيرة.

3الخطوط الجوية اليابانية

شركة الطيران الرائدة في اليابان تتميز بخدماتها الفائقة للركاب، مع التركيز على التفاصيل التي من شأنها أن تجعل أي عميل يدفع ثمن التذكرة بسعادة، وتمنح طائرات الشركة أفضل مساحة مخصصة للأرجل فضلا عن رحابة مقاعدها.

وتتميز الشركة أيضا بنظامها الترفيهي "ماجيك" الحاصل على براءة اختراع، والذي يقدم أحدث الأفلام والموسيقى وألعاب الفيديو.

4-كاثي باسيفيك

تعتبر الشركة التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها واحدة من أكبر 10 شركات الطيران في العالم من حيث المبيعات والحصة السوقية، وتعتبر الأكثر ازدحاما في العالم من حيث حركة البضائع.

وأعلنت الشركة عن تطوير مقاعدها في مقصورة الدرجة الأولى لتصبح قابلة للتحول إلى سرير كامل، فضلا عن كونها "مقاعد مساج"، كما توفر للراكب تلفزيونا وخزانة شخصية.

5-خطوط هاواي الجوية

تقوم شركة الطيران التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بتعزيز قدرتها على نقل الركاب من وجهة إلى أخرى في الموعد المحدد ودون أي مشاكل، ودائما ما تفتخر بكفاءة أداء رحلاتها الجوية مع سجل خال من الأخطاء.

على الرغم من أن العملاء يميلون إلى الشكوى من افتقارهم إلى شبكة واي فاي، إلا أن الشركة تحصل في الغالب على أعلى الدرجات في تصنيفات عمليات الإلغاء والتأخير، مما يمنح معظم الركاب راحة لا تضاهى عندما يتعلق الأمر برغبتهم في الوصول إلى مكان ما في الوقت المناسب.

6-الخطوط الجوية الأمريكية

شركة الطيران الأكبر في العالم، خدمتها تغطي 50 دولة وتسير رحلاتها إلى 350 وجهة حول العالم، ومع وجود هذا العدد الكبير من الركاب، تفعل الشركة الكثير لضمان البقاء في الصدارة، وتحصل على درجات عالية في تصنيفات رحابة أماكن الجلوس وخيارات الترفيه وشكاوى العملاء.

7-خطوط آلاسكا الجوية

على الرغم من تسمية شركة ألاسكا إيرلاينز على اسم ولاية ألاسكا، إلا أن مقرها الرئيسي في سياتل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

رغم أنها لا تخدم سوى 118 وجهة فقط، إلا أنها تولي اهتماما كبيرا لرضا العملاء حيث حصلت على درجات كاملة في شكاوى العملاء ورحابة مكان الجلوس والخدمات المجانية وخيارات الترفيه.

8-طيران نيوزيلندا

صنفتها فوربس ضمن أفضل شركات الطيران في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، نظرا لتميزها في تقديم مقاعد اقتصادية فاخرة واستمراراها في زيادة الوجهات التي تطير إليها.

وتتفوق تذكرة الدرجة الاقتصادية التي تمنحها هذه الشركة في خدماتها على معظم شركات الطيران الأخرى.

9-الخطوط الجوية السنغافورية

من بين أفضل الشركات من حيث طواقم طائراتها والخدمات التي تقدمها في الدرجة السياحية، ودرجة رجال الأعمال.

تحتل المرتبة الأولى بين أفضل شركات الطيران التي تقدم خدمات "الدرجة الأولى" بسبب أجنحة الدرجة الأولى الجديدة التي أطلقتها في العام الماضي والتي تمنح مسافري الدرجة الأولى شعورا كأنهم ملوكا حقيقيين مع خدمات ووسائل راحة لا نظير لها بين الشركات الأخرى.

10-الخطوط الجوية المتحدة

شركة الطيران الوطنية الأمريكية، واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم ، وتخدم ما يقرب من 350 وجهة في جميع أنحاء العالم، حصلت على درجات عالية في مجالات الترفيه، ورحابة المقاعد، وانضباط مواعيد الإقلاع والوصول وخدمات المسافرين.

بالنسبة لمثل هذه الخطوط الجوية الضخمة، من المثير للإعجاب أن تكون يونايتد قادرة على أن تحتل مرتبة متقدمة في الكفاءة بينما تخدم الملايين من المسافرين كل عام، مما يثبت أن نموذج أعمالها قوي.