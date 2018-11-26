ماكرون: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إعادة تأسيس

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يشكّل دليلا على أن الاتحاد بحاجة إلى "إعادة تأسيس".

وصادق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد، رسميا على اتفاق ينظم خروج بريطانيا من التكتل "بريكست".

وأكد ماكرون، لدى وصوله الأحد إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوروبية للمصادقة على الاتفاق أن "بريكست" يمثل لحظة حرجة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "هذا يبيّن أن الاتحاد الأوروبي يعاني ضعفا" لكنه "قابل للتحسين"، واصفا الاتفاق مع لندن بأنه جيد.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن العلاقات المستقبلية مع لندن "لا تزال تتطلب تحديدا"، متابعا: "من الواضح أن المملكة المتحدة ستواصل الاضطلاع بدور مهم يمكن أن يتطور".

ومن جانبه وصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بـ"المأساة".

وقال يونكر، لدى وصوله إلى بروكسل، إنه "يوم حزين.. خروج بريطانيا أو أي دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي لا يدعو للابتهاج أو الاحتفال، إنها لحظة حزينة إنها مأساة".





وفي السياق ذاته، أعلن ميشال بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيبقى "شريكا وصديقا" للمملكة المتحدة بعد بريكست.

وأكد لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوروبية، أنه وخلال المفاوضات "شديدة الصعوبة والتعقيد"، عمل "مع المملكة المتحدة (ولم يعمل) إطلاقا ضدها"، داعيا "الجميع إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم"، في وقت لا يزال إقرار البرلمان البريطاني للاتفاق المنظّم لبريكست غير محسوم.