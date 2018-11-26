فيديو| هكذا ينسق فيسبوك مع الاحتلال ضد الفلسطينيين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اتهم ناشطون فلسطينيون إدارة موقع فيس بوك بالتنسيق مع الاحتلال ضد القضية الفلسطينية.

وحذف موقع "فيسبوك" صور قوة الاحتلال المتسلّلة في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدما نشرتها كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الخميس الماضي.

كما منعت الشركة تداول الصورة في تطبيق "ماسينجر" الذي تملكه.

ويُشير الكشف الجديد عن استمرار التنسيق القوي بين الاحتلال الإسرائيلي وشركة "فيسبوك"، والذي تم نتيجته حذف عشرات حسابات الفلسطينيين.

وقال ناشطون فلسطينيّون على "فيسبوك" و"تويتر" إنّ إدارة "فيسبوك" حذفت حسابات شخصية لناشطين نشروا صور القوة المتسلّلة التي نفّذت عمليّة أفشلتها المقاومة، في الحادي عشر من نوفمبر الحالي.

وكتب الصحفي ياسر الزعاترة: "فيسبوك" يحذف صور أعضاء القوة الإسرائيلية الخاصة التي نشرتها كتائب القسام، ويمنع تداولها عبر المراسلات الخاصة أيضا، ألم نقل إنه "العلو الكبير"، وإنهم اليوم "أكثر نفيرا". معجزة "الإسراء" تتجلى أمام أعيننا بكل وضوح. ما بعد "العلو الكبير" معروف، أيا يكن المدى الزمني".

ونشر حساب الشجاعية على "تويتر" فيديو توضيحياً لكيف يحذف "ماسينجر" الصورة تلقائياً بعد نشرها، كاتباً "فيسبوك يحذف صور وحدة الاحتلال الخاصة التي نشرتها كتائب القسام، الحذف من الواجهة الرئيسية وكذلك من داخل المسنجر".

ويوم الخميس الماضي، كشفت "القسام" عبر موقعها الإلكتروني، لأول مرة، صوراً شخصية لعددٍ من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة، إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة، خلال العملية الفاشلة، داعية الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة إلى التواصل لتقديم أية معلوماتٍ بخصوص هذه الصور، من خلال التواصل المباشر مع أقرب قيادة ميدانية للقسام.

وتضمنت الصور التي نشرها الذراع العسكري لـ"حماس" أفراد القوة الخاصة والزي التنكري الذي استخدموه، إلى جانب الشاحنة والباص التي تم استخدامها خلال عملية التسلل، إذ أظهرت الصور مشاركة عنصر نسائي في العملية فضلاً عن استخدام بطاقات تعريف فلسطينية مروسة بختم وزارة الداخلية بغزة.

وأسفرت عملية التسلل الفاشلة التي قامت بها قوة إسرائيلية خاصة عن مقتل قائد قوة التسلل الإسرائيلية إلى جانب إصابة آخر، في الوقت الذي استشهد فيه 7 فلسطينيين من ضمنهم قيادي ميداني أثناء عملية التصدي لهذه القوة الخاصة.