الزراعة ترد على «سلخ وأكل» القطط والكلاب المُصدرة من مصر

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لاتصدر أو تستورد كلاب وقطط، ولكن هناك بعض الإجراءات التي تتخذها عند خروج حيوان مع أي مسافر للخارج أو دخولها.
وأضاف «عبدالدايم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم» مساء الأحد، أن ماتردد حول تصدير الكلاب والقطط لدول لتقوم بسلخها وأكلها غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي تُسيئ لمصر وسمعتها دون أن تشعر.
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