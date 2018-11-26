الرجاء البيضاوي يسحق فيتا كلوب

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف الخليج 365 : حسم الرجاء البيضاوي المغربي نتيجة مباراة الذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الأفريقيو أمام ضيفه فيتا كلوب الأنغولي بثلاثة أهداف دون مقابل مساء اليوم”الأحد”. وأحرز لممثل المغربي كلاً سفيان رحيمي “هدفين” ومحمود بنحليب،وبات الرجاء على بعد خطوة من حسم لقب البطولة. وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب الثاني من الشهر المقبل بملعب”الشهداء” بالكنغو.

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