الاتفاق على تشكيل قوات مشتركة ودوريات حدودية بين السودان ومصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، يوم الأحد، إن الخرطوم والقاهرة اتفقتا على عقد لقاء سنوي بين وزيري دفاع البلدين، وتشكيل قوات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة، وتنظيم وتسيير دوريات مشتركة على الحدود بينهما.

وأوضح رئيس الأركان السوداني، كمال عبدالمعروف، عقب مباحثات جمعته بالخرطوم، ونظيره المصري، محمد زكي، أن اللقاء كان مثمراً وبناءً للغاية، اتفق فيه الطرفان وتواثقا على استدامة العلاقات في المستويات كافة، والتعاون المشترك، وبناء شراكات استراتيجية في مجالات التعاون العسكري.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا أيضاً على إقامة مشروعات مشتركة للقوات الرئيسية في البلدين، وتوسيع الدورات التدريبية للضباط وضباط الصف، وزيادة عدد الفرص في المعاهد العسكرية السودانية والمصرية.

تعاون استخباراتي

وتابع “تم الاتفاق على تعاون استخباراتي وأمني في كل الملفات والمجالات، وإقامة مشروعات استخباراتية تدريبية في البلدين بالتناوب، والتنسيق المستمر في كل الملفات التي تهم المنطقة والإقليم”.

واتفقت الجارتان أيضاً على عقد اجتماع سنوي لوزيري الدفاع بالتناوب في البلدين، واجتماع سنوي لرؤساء الأركان أيضاً، واجتماع على مستوى رؤساء الاستخبارات العسكرية في البلدين كل ستة أشهر.

كما اتفقتا على عقد اجتماع لمدير العمليات الحربية السوداني، وقائد حرس الحدود المصري كل ستة أشهر، ولضباط الاتصال في المستوى الأدنى من البلدين كل ستة أشهر أيضاً، حسب عبدالمعروف.

وشدد على أنه “تم التأمين على وجود ضباط اتصال في مدينتي وادي حلفا وأسوان، لمراقبة التفلتات والتجاوزات التي تحدث على الحدود”. ‎

تهديدات كثيرة

ومضى قائلاً إن “ما يحيط بالمنطقة الآن من مخاطر وتهديدات وتغيرات كثيرة يتطلب بعداً أمنياً واستراتيجياً ويتطلب تنسيقاً وتعاوناً مشتركاً”.

وعلى الجانب الاقتصادي، قال المسؤول السوداني إن الخرطوم والقاهرة اتفقتا على “إنشاء مشروعات شراكة عبر المؤسسات المعنية بالأمور الخدمية والاستثمار، وإتاحة الفرص للجانب المصري بإقامة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني، وصناعة الطرق، والصناعات الدوائية”.

وأعرب عبدالمعروف عن أمله أن تؤدي زيارة وزير الدفاع المصري إلى “واقع ملموس للتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجيش المصري تدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب”.

ووصل الوزير المصري الخرطوم السبت، في زيارة تستغرق يومين.

شبكة الشروق