تركي الفيصل يخرج عن صمته: هذا ما يجب على السعودية تجاه الحرب في اليمن

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وقال الفيصل، في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال"، إن المملكة لديها "مسؤولية مزدوجة للدفاع عن مصالحها الخاصة والمنطقة أيضا"، وسوف تستمر في لعب هذا الدور على المسرح العالمي. وقال إن "الحوثيين هم الذين بدأوا الحرب، لكن هذه الحقيقة تم تغاضيها من طرف الصحافة".
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وقال: "لسوء الحظ، عندما نشرنا أخبارا سارة عن السعودية، لم يتم ذكرها في الأخبار لأنها ليست مثيرة بما فيه الكفاية أمام هيئات تحرير المنافذ الإخبارية الرئيسية، لأنهم اختاروا تصوير الجوانب السلبية لحرب اليمن".
وتابع: "المملكة والشركاء في التحالف بما في ذلك الإمارات يحاولون بدء محادثات السلام منذ عام 2014، مؤكداً أن "تقدم التحالف العربي في ميناء الحديدة وصعدة بالقرب من الحدود مع السعودية هما السبب وراء سعي الحوثيين للتوصل إلى تسوية تفاوضية".
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