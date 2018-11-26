وزير الاقتصاد الإسرائيلي يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر بالبحرين

القدس/أسامة الغساني/الخليج 365-



قالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إيلي كوهين، تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين منتصف إبريل/نيسان 2019 للمشاركة في مؤتمر عالمي على مستوى وزاري.



والمؤتمر المنعقد في البحرين، حول دول "الستارت أب" (المشاريع الناشئة والريادية) في مجال التكنولوجيا والابتكار، ينظمه البنك الدولي، وتشارك فيه 170 دولة.

ولم يصدر تعقيب فوري من البحرين حول ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

وتأتي الأنباء عن هذه الدعوة، في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، خلال استقباله رئيس تشاد "إدريس ديبي" في إسرائيل، قال فيها إنه سيزور دولا عربية أخرى قريبا، بعد زيارته سلطنة عُمان نهاية الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم، عن مسؤول لم يكشف عن اسمه، قوله إن إسرائيل تعمل على إقامة علاقات دبلوماسية مع البحرين.



فيما أشارت القناة الإسرائيلية الثانية، إلى أن إسرائيل تسعى من خلال قنوات اتصال لم تشر إلى طرفها الثاني، لتطوير علاقات مع السودان أيضا.



وأضافت:" ستكون باكورة العلاقات (مع السودان)، السماح للطائرات الإسرائيلية بعبور الأجواء السودانية في طريقها إلى البرازيل، لتقصير مدة هذه الرحلات وللتوفير اقتصاديا على شركة الطيران الإسرائيلية (إل عال)".

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي سوداني على هذه الأنباء، غير أن الخرطوم أكدت مرارا رفضها التطبيع مع إسرائيل.