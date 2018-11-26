التعليم تكشف حقيقة فصل معلم بالرياض إرضاءً لوالدة طالب اعتدت عليه

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن ما تم تداوله بخصوص فصل مدرسة أهلية، المعلم الذي اعتدت عليه والدة أحد الطلاب الأسبوع الماضي، إرضاءً لها، غير صحيح.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، علي الغامدي، إن “ما يتم تداوله من فصل المعلم لا صحة له، وأنه لا يزال يواصل عمله في المدرسة”.

وكانت والدة طالب يدرس في مدرسة أهلية، اعتدت على معلم بضربه مرات متتالية، فيما وجه مكتب التعليم الأهلي بالرياض بتشكيل لجنة تحقيق لزيارة المدرسة؛ للوقوف على الحادثة.