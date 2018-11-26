شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "رالف بريكس ذا إنترنت" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية والان مع التفاصيل

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "رالف بريكس ذا إنترنت" إيرادات السينما الأمريكية في مطلع الأسبوع محققا 55.7 مليون دولار.

وجاء فيلم الدراما الرياضي الجديد "كريد 2" في المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 35.3 مليون دولار، والفيلم بطولة مايكل بي جوردن وسيلفستر ستالوني وتيسا طومسون، ومن إخراج ستيفن كابيل جونيور.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "ذا جرينش" من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 30.2 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الإثارة والتشويق "وحوش رائعة" أو "فانتاستيك بيستس" من المركز الأول إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 29.7 مليون دولار، والفيلم بطولة إيدي ريدماين وجود لو وجوني ديب وإخراج ديفيد ياتس.

وتراجع الفيلم الدرامي "بوهيميان رابسودي" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 13.9 مليون دولار، والفيلم بطولة رامي مالك ولوسي بوينتن وبن هاردي ومن إخراج برايان سينجر.