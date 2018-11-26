شكرا لقرائتكم خبر عن مُجدداً.. أمير قطر يرتمي في أحضان أردوغان والان مع التفاصيل

ذكرت وسائل إعلام، أن أمير قطر تميم بن حمد، يواصل مسلسل الارتماء والانبطاح أمام حليفه التركي الرئيس طيب رجب أردوغان، حيث يقوم بزيارة عاجلة إلى تركيا اليوم الاثنين، وذلك في إطار سلسلة الزيارات المكوكية التي قام بها تميم إلى العاصمة التركية إسطنبول منذ بداية العام الجاري.

وبحسب قناة «تي آر تي» التركية، من المقرر أن يستقبل الرئيس أردوغان، تميم في إسطنبول، وفق بيان حصلت عليه القناة من رئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن تميم سيحضر إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية التركية - القطرية العليا المنعقدة في إسطنبول.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن الاجتماع الرابع للجنة العليا، سيتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، فضلاً عن تبادل الآراء فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، كما أنه من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقيات مشتركة بين الجانبين في مجالات عدة.

ومنذ المقاطعة العربية لقطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، والعلاقات القطرية - التركية تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم التوازن، إذ تسيطر أوهام الزعامة على الرئيس أردوغان، وفي المقابل لا يمنع أمير قطر - الذي تحرسه وتحميه القوات التركية - في التضحية باستقلال بلاده مقابل البقاء في الحكم.

في الأثناء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان: «دول الجوار.. مخطط تركيا وقطر البديل»، حيث تناول الفيديو، مخطط تركيا وقطر لاستغلال التنظيمات الإرهابية، ونقلها من إدلب السورية إلى اليمن والعراق.

ورصد الفيديو تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، والتي دان فيها مخططات تركيا وقطر في ليبيا والقارة الإفريقية.

كان الرئيس أردوغان، وأمير قطر، قد دعما المعارضة المسلّحة في تشاد، لتنفيذ عمليات إرهابية جنوبي ليبيا وتحويله إلى ساحة حرب.

وأضاف الفيديو: أن قاعدة تركيا العسكرية في الصومال استخدمت لمحاولة إشعال الخلافات بين إثيوبيا وإريتريا بعد السلام التاريخي بينهما.