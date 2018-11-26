مسؤول عراقي يتهم قيادات سياسية بتلقي أموال من قطر.. لهذا الغرض!

بهدف إبعاد السعودية عن الساحة العراقية، تقوم قطر بدعم قيادات سياسية في العراق.

واتهم رئيس مجلس إنقاذ العراق، حميد الهايس، أمس، قيادات سياسية تنتمي للطائفتين السنية والشيعية بتلقي أموال من نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر، بهدف إبعاد السعودية عن الساحة العراقية.

وقال في تصريحات، نشرها موقع «كان برس» إن هناك بعض القيادات السياسية تفعل كل شيء من أجل مصالحها الشخصية.

معربا عن استغرابه من تلقي تلك القيادات دعماً مالياً من قطر، لإبعاد السعودية عن الساحة العراقية.