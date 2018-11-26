شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة "بالاوان" الفلبينية.. إحدى أجمل الوجهات السياحية في العالم‎ والان مع التفاصيل

تعتبر جزيرة "بالاوان" الفلبينية واحدة من أجمل الجزر في العالم التي يقصدها الكثير من السياح للاستمتاع بجمال طبيعتها ومناظرها الخلابة.

وتشتهر الجزيرة بشواطئها النقية، ومن أشهرها شاطئ ناكبان أحد أفضل شواطئ العالم، كما تعتبر بحيرة باركودا من أهم معالمها؛ وهي من أجمل الأماكن السياحية في الفلبين إلى جانب نهر بورتو برنسيسا الجوفي.





قد احتلت جزيرة "بالاوان" المركز الأول في قائمة جوائز مجلة "ترافيل آند ليسور"، وهي بمثابة جنة رومانسية ريفية تحيط بها الجبال الشاهقة وكهوف الحجر الجيري والمياه الفيروزية الكريستالية، وتقع بداخل نهر تحت الأرض يبلغ طوله خمسة أميال، كما اختيرت ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي.

ويأتي اختيار الجزيرة لثلاث سنوات على التوالي؛ كونها أفضل مكان سياحي من حيث الأنشطة والمعالم السياحية والطبيعية والغذاء والشواطئ، وكانت المرة الأولى عام 2013، والثانية عام 2016.





وشهدت هذه الجزيرة، التي تقع بين بحر الصين الجنوبي وبحر سولو، تصوير مشاهد من أفلام جيمس بوند.

يعد أفضل وقت لزيارة "بالاوان" من شهر أكتوبر إلى غاية شهر مايو عندما يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 30 درجة مع المطر القليل جدا، فيما يمتد موسم الرطب بين يونيو وسبتمبر، ما يعوق من سهولة التحركات في الجزيرة..





وتضم الجزيرة العديد من الأماكن والمدن المميزة على غرار مدينة بويرتو برنسيسا، وهي مدينة نابضة بالحياة بعض فرص مشاهدة المعالم الرائعة التي لا تنسى.

وتعتبر المدينة واحدة من أكبر المدن في الفليبين من حيث مساحة الأرض وتمتاز بعجائبها الطبيعية، كما تعد هذه المدينة موطنا لنهر تحت الأرض يحمل نفس الاسم، وهو إحدى عجائب الدنيا الطبيعية وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وهو أطول نهر تحت الأرض في العالم.

ويتميز هذا النهر الذي يمكن للزوار اكتشافه عن طريق رحلات القوارب..





كما تضم جزيرة"بالاوان" مدينة نيدو التي تعد موطنا لأكثر من 850 نوعا من الحياة البحرية، وتضم حوالي 30 من مواقع الغوص المناسبة لجميع الفئات حتى يستمتع الزوار صغارا وكبارا بتجربة الغوص الفريدة من نوعها..

وتحتوي جزيرة "بالاوان" الفلبينية على العديد من الجزر والمدن السياحي الرائعة على غرار جزيرة كورون منتزه توباتاها المرجاني، ومدينة سابانج التي تعتبرأقرب موقع لنهر بويرتو برنسيسا تحت الأرض، وننصحك بزيارته باعتباره مكانا هادئا وجميلا مع الكثير من فرص الاسترخاء المثالية في أحضان الطبيعة الخلابة.