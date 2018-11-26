شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية» تكشف: 40 ألف وظيفة شاغرة لا تتوفر لها كوادر من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الخدمة المدنية، وجود 39 ألفاً و900 وظيفة شاغرة بسلم الوظائف الصحية، ويتعذر شغل نسبة كبيرة منها لعدم توافر كوادر مناسبة لها من المواطنين والمواطنات.

وأوضحت الوزارة، أنها تعلن هذه الوظائف بصورة مستمرة طوال العام، ويتم توظيف المواطنين والمواطنات المؤهلين لها بشكل مباشر فور تقدمهم وترشيحهم لها.

وتابعت، أن الوظائف الشاغرة تشمل 3142 وظيفة طبيب استشاري، و4140 طبيباً نائباً، و4923 وظيفة طبيب مقيم، و981 وظيفة صيدلي واستشاري واختصاصي صيدلي، و9219 اختصاصي استشاري واختصاصي أول.

وأضافت، أن الوظائف تشمل كذلك أكثر من 12 ألف وظيفة فني في تخصصات مختلفة معظمها مخصصة للنساء، وأكثر من 5 آلاف وظيفة مساعد صحي، وأكثر من 22 ألف وظيفة بسلم الوظائف العامة من المرتبة الثامنة وحتى العاشرة.

وأبانت الوزارة بحسب تقريرها للعام الماضي 38 – 1439هـ أن هناك أكثر من 60 ألف وظيفة مشغولة بغير السعوديين، 43 ألف وظيفة منها بسلم الوظائف الصحية، يشغل الرجال منها ما يزيد على 17 ألف وظيفة، والنساء أكثر من 26 ألف وظيفة.