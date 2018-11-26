الان تتابع عاصفة ثلجية تلغي أكثر من 1240 رحلة جوية بأمريكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيويورك- الخليج 365:

قال خبراء الأرصاد الجوية إن الكثير من المسافرين لقضاء العطلات في الولايات المتحدة تقطعت بهم السبل في المطارات، في اليوم الأخير من عطلة عيد الشكر، بعد إلغاء ما يربو على 1240 رحلة جوية، بسبب عاصفة ثلجية اجتاحت الغرب الأوسط.

وأعلن بوب أورافيك أحد خبراء الطقس في هيئة الطقس الوطنية، إصدار تحذيرات بهبوب عاصفة ثلجية في المناطق من شمال شرق كنساس إلى شيكاغو،أين يتساقط الثلج بالفعل في بعض المناطق بما في ذلك كنساس، ووسط ميزوري، وجنوب شرق نبراسكا، وجنوب أيوا.

وكانت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة تتراوح ما بين 48 إلى 56 كيلومتراً في الساعة.ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى ما بين 15 إلى 30 سنتيمتراً في هذه المناطق.

وطبقاً لموقع “فلايت أوير”، ألغيت أكثر من 1240 رحلة من وإلى الولايات المتحدة حتى مساء الأحد.