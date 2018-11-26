جولات بن سلمان.. محاولة لفك عزلته بعد اغتيال خاشقجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في ظل تصاعد الضغط الدولي على المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عدة جولات داخل وخارج المملكة وذلك من أجل تحسين سمعته ولفك عزلته بحسب مراقبين.

وبدأ الأمير الشاب جولته مع والده الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدة زيارات داخل المملكة شملت محافظتي حائل والقصيم بالمنطقة الشمالية، تفقد الملك أحوال المواطنين، ودشن وافتتح عددًا من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

جولة ولي العهد الخارجية من المتوقع أن تشمل الإمارات والبحرين ومصر تونس وموريتانيا، قبل أن يتوجه أخيرا إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين التي تعقد نهاية الشهر الحالي.

قطار التنمية

وأقلع الأمير الشاب، بقطار التنمية من المملكة، متجها في أولى محطاته إلى دولة الإمارات العربية والتقى بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي وناقشا مجمل الملفات والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وعلى رأسها التهديدات .

وفيما يكتفي الديوان الملكي بوضع الزيارة في إطار تعزيز العلاقات والتواصل مع الدول الشقيقة في كل المجالات بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، يربطها مراقبون بحراك لحشد الدعم وبالحاجة لتعزيز علاقات المملكة.

أعلنت السلطات البحرينية السبت، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور البلاد بعد الإمارات، وهي ثاني محطات جولته العربية .

محو آثار قتل خاشقجي

وتتحرك السعودية بكل ما أوتيت من قوة لمحو آثار جريمة قتل الإعلامي جمال خاشقجي البشعة، التي طبعت تفاصيلها في أذهان جمهور واسع في العالم، وأصبحت ترتبط بشكل مباشر بولي العهد محمد بن سلمان عبى الرغم من نفيه ذلك 5 مرات ةوذلك خلال حديثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما قال الأخير.

ولكن على الرغم من نفيه هو وأخيه خالد بن سلمان، ووزير خارجيته عادل الجبير، فإن الاستخبارات الأمريكية المركزية (سي آي إيه) كشفت المستور، وأكدت أنه قد أمر بقتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي داخل القنصلية السعودية في تركيا، بواسطة فريق حضر من الرياض لتنفيذ عملية الاغتيال وفقاً لتوجيهات رسمية.

وبعد 18 يوماً من الجريمة أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم.​

دبلوماسية جديدة

الكاتب والمحلل السياسي سلمان الدوسري الجولة العربية الواسعة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تسهم في تطوير العلاقات العربية، وتزامنها مع ترؤسه وفد بلاده في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الأربعاء المقبل.

وأضاف الدوسري في مقاله "ما بعد جولة محمد بن سلمان" بصحيفة "الشرق الأوسط ضمن دبلوماسية جديدة انتهجتها السعودية منذ تولي الملك سلمان الحكم في بلاده أوائل 2015.

وأوضح أن الجولة تقوم في أساسها على الاستفادة القصوى من هذه الزيارات بتعزيز المصالح مع الدول الأخرى وتطوير العلاقات معها، أكثر من كونها زيارات بروتوكولية تنتهي منافعها بنهاية الزيارة نفسها، وضمن هذه الدبلوماسية سبق لولي العهد السعودي أن قام بجولتين ناجحتين للغاية، آسيوية في أغسطس 2016، وأوروبية أمريكية في أبريل 2018".

فك العزلة

بدوره قال المحلل السياسي المتخصص في الشأن العربي، مصطفى الديب ، إن الزيارات المكوكية لولي عهد السعودية في التوقيت لها عدة أهداف أولها اعتقاده أنه قد يدخل في عزله عن العالم بعد قضية خاشقجي.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن قضية خاشقجي أحرجت السعودية وجعلتها في موقف صعب أمام العالم، الأمر الذي أقلق العائلة الحاكمة في السعودية الأمر الي ترتب عليه قلق بن سلمان خشية إزاحته من ولاية العهد بسبب الضغوط الدولية .

وأوضح أن عودة عمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز للسعودية زادت من قلق الأمير الشاب الأمر الذي دفعه لهذه الجولة السريعة لعدة دول وعواصم عربية لتدعيم وتأكيد وجوده كولي عهد للسعودية.

محاولة لتجاهل الأزمة

فيما قال المحلل السياسي المتخصص في الشأن العربي، عبد الشافي مقلد، إن جولة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان الخارجية، والتى تعد الأولى له منذ مقتل الصحفى جمال خاشقجى، هى محاولة لإنكار الأزمة التى يعيشها لاسيما بعد توجيه أصابع الإتهام مباشرة بتورطه فى مقتل الصحفى، فضلا عن التأكيد على قوته وما يتمتع به من تقدير عربى ودولى، على عكس الحقيقة.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن محمد بن سلمان يريد قتل عزلته، وإلقاء حجر فى المياه الراكدة حيال صمت القوى الإقليمية الداعمة والمساندة له، وفى الحقيقة هذه القوى لن تفيده بشىء، حتى دونالد ترامب نفسه، وربما رحلة بن سلمان الخارجية ستكشف نوعا ما عن ذلك.

وأوضح أن اعتلاء محمد بن سلمان للعرش فى السعودية أصبح مستحيلاً حتى وإن مكث لفترة فى ولاية العهد، فتنحيته عن منصبه باتت مسالة وقت.