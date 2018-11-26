لقاح جديد يحد من الإصابة بسرطان الجلد

نجح لقاح جديد يحتوي على دواءين؛ مناعي وكيميائي، في علاج سرطان الجلد الخبيث عند الفئران بنسبة 100%.

وقال دايل بوجز أحد الباحثين من معهد سكريبس للأبحاث في كاليفورنيا: "هذا العلاج المشترك أنتج استجابة علاجية كاملة في علاج سرطان الجلد".

وأوضح أن هذا اللقاح يدرب الجسم على محاربة العوامل الخارجية المسببة للمرض، فضلا عن تدريب الجهاز المناعي على متابعة الورم.

لكي يتوصل الباحثون في سكريبس ومركز ساوث ويسترن الطبي في جامعة تكساس الأمريكية لهذا اللقاح، فحصوا 100 ألف مركب تقريبا، بحثا عن واحد يمكن أن يساعدهم في تعزيز فاعلية الدواء المناعي للوقاية من السرطان.

واستخدم الباحثون مجموعة من الفئران ذات حساسية عالية في الإصابة بسرطان الجلد، واستمرت التجربة 54 يوما، وكان معدل استجابة مجموعة اللقاح الجديد 100%.

وأوضح الباحثون، بحسب "العربية"، أن هذا اللقاح يعمل عن طريق تحفيز الجهاز المناعي لصنع خلايا خاصة لمكافحة الكريات البيضاء التي تتسرب في الورم.

وقال بوجز: "هذه ليست سوى خطوة أولى في طريق مثير للعلاج المناعي للسرطان، وبما أن النتائج لم تظهر حتى الآن إلا في الفئران ذات الورم المعدل وراثيا، فإنه يلزمنا بعض الوقت لنرى كيف سيعمل هذا النوع من لقاح السرطان مع البشر".