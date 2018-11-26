17 مسؤولا دبلوماسيا في قصر الملك سلمان... ما السبب (صور)

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، أوراق اعتماد 17 سفيرا من الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة".

وقالت الوكالة الرسمية إن الملك سلمان تسلم أوراق اعتماد كل من: "سفير جمهورية ناميبيا غير المقيم جافيك آيزاك، وسفير الإكوادور غير المقيم رافاييل فينتميلا تشيريبوجا، وسفير أوزبكستان أولو غبيك مقصودوف، وسفير كوريا الجنوبية جو بيونج ووك، وسفير المغرب مصطفى المنصوري، وسفير أستراليا رضوان جدوت، وسفير اليونان ايوانيس تاغيس، وسفير إيرلندا جون جيرارد ماكوي، وسفير فنلندا آنتي روتوفووري، وسفيرة بلجيكا دومنيك مينور، وسفير إثيوبيا عبد العزيز أحمد آدم، وسفير سويسرا أندري شالر، وسفير ألمانيا الاتحادية يورغ راناو، وسفير الأرجنتين مارسيلو فابين خيلاردوني، وسفير العراق قحطان طه خلف، وسفير نيكاراغوا غير المقيم محمد محمد فراره لاشتر، وسفير التشيك يوراي كوديلكا".

ورحب الملك سلمان بالسفراء في السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم، فيما نقل السفراء تحيات قادة دولهم للعاهل السعودي، معبرين عن شكرهم للملك على ما وجدوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.