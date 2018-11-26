"بلومبرج": البريطانية دينيس كوتس أكثر ثراء من الملكة بـ10 مرات

أصبحت البريطانية دينيس كوتس المؤسس والمدير التنفيذي لشركة المراهنات على الإنترنت "بيت 365" Bet365، أكثر ثراء 10 مرات من الملكة إليزابيث الثانية، وفقا لأحدث التقارير المالية لوكيلة المراهنات.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير نشرته إن كورتس (51 عاما)، تملك ثروة تقدر بـ4.5 مليار دولار بفضل حصة الأغلبية التي تملكها في موقع "بيت 365"، وذلك وفقا لـ"مؤشر بلومبرج للمليارديرات"، لتنضم إلى قائمة أغنى 500 شخص في العالم لأول مرة، الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أنها كوتس المرأة الوحيدة بين 17 مليارديرا في المملكة المتحدة، من بينهم لورانس جراف مالك سلسلة متاجر "جراف" الشهيرة، ومؤسس مجموعة "فيرجن" ريتشارد برانسون، وجو لويس مالك نادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم، وكلهم مدرجين في المؤشر، ما يجعلها أغنى امرأة في البلاد.

وتأسست شركة "بيت 365" في بداية هذا القرن، واستثمرت طفرة الإنترنت في المراهنات الرياضية، وحققت الشركة نتائج قياسية هذا الأسبوع للسنة المالية المنتهية في 25 مارس/آذار الماضي، متوجة أكثر من عقد من نمو الإيرادات على أساس سنوي للشركة الواقعة في مقاطعة ستافوردشاير وسط بريطانيا.

ولفتت الوكالة إلى ارتفاع أرباح الشركة حتى في الوقت الذي يواجه فيه وكلاء المراهنات البريطانيين تحقيقات حول ممارسة نشاط الرهان بين الأطفال، حيث قالت المنظمة المسؤولة عن الرهانات في المملكة المتحدة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، إن 6٪ من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما راهنوا على الإنترنت هذا العام باستخدام حسابات أحد الوالدين أو وصي.

وإلى جانب كونها واحدة من أغنى أغنياء العالم، فإن أحدث نتائج "بيت 365" تجعل من "كوتس" واحدة من أفضل المديرين التنفيذيين والأعلى أجرا في بريطانيا.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسمها إنها حصلت على 220 مليون إسترليني (282 مليون دولار) مكافأة العام الماضي، بزيادة 10% عن الـ12 شهرا السابقة، كما حصلت على أكثر من 40 مليون جنيه أرباحا.

ودفعت شركة "بيت 365" أكثر من 550 مليون جنيه لمساهميها خلال العقد الماضي، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبرج".

وترتبط مهنة كوتس بعائلتها التي تملك أسهم "بيت 365" المتبقية إلى جانب نادي "ستوك سيتي" لكرة القدم.

وبعد تخرجها من جامعة "شيفيلد" بشهادة في الاقتصاد القياسي، تدربت كوتس لتصبح محاسبة، واستحوذت على سلسلة صغيرة من متاجر المراهنات التي كان يمتلكها والدها في الخفاء.

وأصبحت كوتس المدير الإداري للشركة في عمر 22 عاما، وفقا لبيانات جامعة "ستافوردشاير"، وزادت عدد المتاجر قبل اتخاذ قرار بتحويل الأعمال التجارية عبر الإنترنت، وفي عام 2012، كرَّمتها الملكة إليزابيث لخدماتها التي قدمتها للمجتمع وقطاع الأعمال.

وتبلغ ثروة الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 92 عاما، نحو 420 مليون دولار من ممتلكاتها المباشرة، وتشمل الأصول المملوكة للملكة وأسرتها مزرعة لتربية الخيول وأهم مجموعة طوابع في العالم.