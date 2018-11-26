ولي العهد السعودي يغادر الإمارات.. ويشكر محمد بن زايد

دبي - بواسطة محمد فارس غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة استغرقت 4 أيام ضمن جولة عربية تشمل عددا من الدول. © Other-WAS الأمير محمد بن سلمان يغادر دولة الإمارات

وكان في وداع ولي العهد السعودي لدى مغادرته ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد.

وفي برقية شكر بعث بها إلى الشيخ محمد بن زايد قال ولي العهد السعودي: "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق وأن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف "كما لا يفوتني أن أهنئ سموكم على التنظيم الناجح لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس للعام العاشر في أبوظبي".

وتابع الأمير محمد بن سلمان "لقد أكدت هذه الزيارة العلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيزها في كافة المجالات"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

يذكر أن زيارة ولي العهد السعودي لدولة الإمارات تأتي ضمن جولة خارجية تشمل دولا عربية، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.