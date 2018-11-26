تقرير رسمي: مصر صدرت شيكولاتة بـ91 مليون دولار و"زيتون مخلل"بـ79 مليون

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم، أنَّ مصر صدّرت شيكولاتة بقيمة 91 مليون دولار، مضيفًا أنّه بلغت قيمة صادرات "الزيتون المخلل" 79 مليون دولار.

وقال التقرير، إنَّ الخضر والفاكهة المجمدة جاءت كأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري بقيمة بلغت 279 مليون دولار، تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 264 مليون دولار، والأجبان بقيمة 220 مليون دولار، وسكر بقيمة 178 مليون دولار.

ووفقًا للتقرير، صدّرت مصر عصائر بقيمة 98 مليون دولار، وأعلاف للحيوان بقيمة 80 مليون دولار.

وبحسب التقرير، صدّرت محضرات غذائية متنوعة "صلصة طماطم، مايونيز، كاتشب، بودرة آيس كريم، جيلي" بقيمة 69 مليون دولار.