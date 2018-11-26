«التموين» تكشف عن الفئات التي يحق لها استخراج بطاقات تموينية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم علي مصيلحي - صورة أرشيفية

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، تواصل وزارة التموين بشكل مستمر مع التأمينات والصحة والأحوال المدنية والهجرة والجوازات للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

وتابع مدكور خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: « الفئات التي يحق لها استخراج بطاقات التموين تشمل المستحقين لمعاش التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، والقصر الفاقدين والديهما، وأصحاب العمالة الموسمية والمؤقتة والحرفيين، وأرباب المعاشات والعاملين في الحكومة والقطاع العام بحيث لا يتخطي الراتب 1200 جنيه، والعاملين في الحكومة بحد أقصى 1500 جنيه».