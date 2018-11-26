زلزال يضرب إيران.. وتصل تداعياته للعراق والكويت

دبي - بواسطة محمد فارس ضرب زلزال مركزه إيران، مساء الأحد، المنطقة الحدودية ما أدى إلى وصول تداعياته إلى العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية ودولة الكويت.

وقال المركز الأميركي للزلازل، إن درجة الزلزال بلغت 6.3 على مقياس ريختر ومركزه محافظة إيلام الإيرانية الحدودية مع العراق.

وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية. © Getty وصف سكان بغداد الهزة الأرضية بالقوية

ووفقا للوكالة، فقد طالت الهزة الأرضية، التي وصفها السكان بأنها هزة أرضية كبيرة، كركوك والسليمانية وبابل وواسط.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن سكان الكويت شعروا بالهزة الأرضية، فيما لم ترد معلومات بعد بشأن سقوط ضحايا من جراء الهزة الأرضية.

وتعرضت إيران لزلازل متتالية خلال الشهور الماضية، آخرها في مدينة كرمنشاه، القريبة من الحدود العراقية، وبلغت قوته 5.9 درجة، أغسطس الماضي.

وتعرضت تفس المدينة في نوفمبر 2017 إلى زلزال بلغت قوته 7.3 درجة، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 350 قتيلا وآلاف الجرحى.