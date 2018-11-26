رفدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جمعية تنمية المرأة بمحافظة شبوة بالأجهزة والأثاث لتستأنف عملها في خدمة القطاع النسوي عبر تجهيز المعامل المهنية التي تضم معامل الحاسوب والخياطة والطبخ، وذلك في إطار حرصها على دعم القطاعات الخدمية على الساحة اليمنية.

وأكد سلطان النعيمي ممثل هيئة الهلال الإماراتي بمحافظة شبوة سعي الهيئة خلال "عام زايد" إلى تنفيذ مشاريع خدمية بمختلف المحافظات اليمنية المحررة، ومن ضمنها محافظة شبوة في إطار الدور الذي تقوم به دولة الإمارات لإعادة تأهيل البنى التحتية في اليمن، بهدف مساعدة الأشقاء على تجاوز ظروفهم المعيشية الصعبة وإعادة تطبيع الحياة.

وقال النعيمي إن رفد جمعية تنمية المرأة بالأجهزة والأثاث يستهدف مواصلة دورها في تبني المشاريع النسوية الصغيرة من خياطة وحرف يدوية وأنشطة خيرية ودورات تدريبية، بما يحقق عائدات ربحية للجمعية والأسر العاملة بها، وتدريب عدد كبير من الفتيات في مختلف المهن والحرف النسوية.

ولفت إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعمل على استعادة دورة الحياة الطبيعية في المحافظات اليمنية المحررة.

من جانبها، أعربت فاطمة فرج حيدرة، رئيسة جمعية تنمية المرأة بمحافظة شبوة، عن شكرها لدولة الإمارات على ما تنفذه من مشاريع لدعم البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين بمحافظة شبوة.

وأشارت إلى أهمية مشروع رفد الجمعية بالأجهزة الحديثة والأثاث نظرا لعدد الفئات المستفيدة من الأنشطة التي تقدمها.