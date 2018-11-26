شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تختتم تعاملات الأحد بالمنطقة الحمراء والان مع التفاصيل

أنهت بورصة قطر تداولات الأحد على انخفاض، بضغط تراجع 6 قطاعات بينها البنوك والصناعة، ووسط تقلص بالتداولات، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.74% متدنياً إلى النقطة 10251.62، ليفقد 76.86 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وتقلصت التداولات ، حيث هبطت السيولة إلى 82.2 مليون ريال، مقابل 147.4 مليون ريال يوم الخميس. كما تراجعت أحجام التداول إلى 2.9 مليون سهم، مقارنة بــ4.3 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وتراجع بالجلسة 6 قطاعات بينها البنوك بنسبة 1.16%، متأثراً بانخفاض 8 أسهم تقدمها الوطني بنسبة 1.86%. وهبط الصناعة 0.49%، بضغط تراجع 3 أسهم تقدمها صناعات قطر بنسبة 0.96%.

وتعاني البورصة القطرية والشركات المدرجة بها من تداعيات المقاطعة العربية المفروضة على الدوحة، حيث كشفت نتائج الربع الثالث من العام الحالي عن انخفاض أرباح 5 شركات من بين 9 شركات صناعية مقيدة بالبورصة القطرية، وذلك نتيجة الضغوط المالية والتسويقية التي تواجه الشركات القطرية.