شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تختتم تعاملات الأحد بالمنطقة الحمراء والان مع التفاصيل
أنهت بورصة قطر تداولات الأحد على انخفاض، بضغط تراجع 6 قطاعات بينها البنوك والصناعة، ووسط تقلص بالتداولات، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.74% متدنياً إلى النقطة 10251.62، ليفقد 76.86 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.
وتقلصت التداولات ، حيث هبطت السيولة إلى 82.2 مليون ريال، مقابل 147.4 مليون ريال يوم الخميس. كما تراجعت أحجام التداول إلى 2.9 مليون سهم، مقارنة بــ4.3 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وتراجع بالجلسة 6 قطاعات بينها البنوك بنسبة 1.16%، متأثراً بانخفاض 8 أسهم تقدمها الوطني بنسبة 1.86%. وهبط الصناعة 0.49%، بضغط تراجع 3 أسهم تقدمها صناعات قطر بنسبة 0.96%.
وتعاني البورصة القطرية والشركات المدرجة بها من تداعيات المقاطعة العربية المفروضة على الدوحة، حيث كشفت نتائج الربع الثالث من العام الحالي عن انخفاض أرباح 5 شركات من بين 9 شركات صناعية مقيدة بالبورصة القطرية، وذلك نتيجة الضغوط المالية والتسويقية التي تواجه الشركات القطرية.
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