شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون البحرينيون يهزمون مخططات قطر وإيران والان مع التفاصيل

في ضربة جديدة لأجندات الدوحة وطهران التخريبية، تسابق البحرينيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي شهدتها البلاد أمس السبت، حيث قال خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، السبت، إن المشاركة في الانتخابات هي الأكبر في تاريخ البحرين.

وأوضح وزير العدل بعد إقفال صناديق الاقتراع أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية بلغت 67 %. وحققت انتخابات 2018 رقماً قياسياً فيما يتعلق بمشاركة المرأة البحرينية، بواقع 47 مترشحة، من بينهن 39 لمجلس النواب، و8 للمجلس البلدي.

وأظهرت الانتخابات أيضاً زيادة ملحوظة لنسبة مشاركة الشباب في التصويت، قياساً لمشاركتهم في الفصل التشريعي السابق، إذ أن 50 ألف شاب وشابة أصبحوا من المؤهلين للتصويت للمرة الأولى في هذه الانتخابات.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية بحرينية، عن رصد محاولات إيرانية وقطرية لعرقلة العملية الانتخابية، حيث تلقت إدارة مكافحة الفساد والأمن الإلكتروني، بلاغات من عدد من المرشحين تفيد بتلقيهم تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبين أن مصدرها حسابات إلكترونية تدار من إيران.

كما أعلنت النيابة العامة عن تورط شخصين بحرينيين في تلقي أموال من وزير سابق في حكومة قطر ، بهدف التدخل في الانتخابات البحرينية والتأثير على عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة.