شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يلتقى رئيس الشيشان وملك إسبانيا السابق وولى عهد دبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، اليوم مع كل من الملك خوان كـارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق، والرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبي، سبل دعم التعاون المشترك بين المملكة ودولهم .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه اللقاءات تمت على هامش حضور المسؤولين منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" فى أبوظبي.
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