امريكا تحذر من هجمات ارهابية قد تستهدف مصالحها فى الكنغو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

أعلنت السفارة الأمريكية في كينشاسا في بيان، تلقيها معلومات عن “تهديد إرهابي محتمل” ضد منشآتها في الكونغو الديمقراطية، قبل 4 أسابيع من انتخابات حاسمة في البلاد.

وجاء في البيان، “تلقت السفارة الأمريكية في كينشاسا معلومات موثوقة ودقيقة عن تهديد إرهابي محتمل ضد منشآت الحكومة الأمريكية في كينشاسا”.

وأضافت أن “سفارة الولايات المتّحدة في كينشاسا ستغلق أمام الجمهور الإثنين 26 نوفمبر (تشرين الثاني)”.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين في كينشاسا وفي كل الكونغو الديموقراطية إلى “الإبقاء على مستوىً عالٍ من اليقظة”، داعيةً إياهم على “الاطلاع جيداً على الوضع” عبر “مراقبة وسائل الإعلام المحلية”.

وتشهد الكونغو انتخابات رئاسية وتشريعية وإقليمية، في 23 ديسمبر (كانون الأول).