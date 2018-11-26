انبطاح الدوحة مستمر.. زيارة عاجلة لتميم إلى حاميه العثماني

استمرارا لمسلسل الانبطاح القطري أمام حليفه التركي، يقوم أمير قطر، تميم بن حمد، بزيارة عاجلة إلى تركيا الإثنين وذلك في ظل سلسلة الزيارات التي قام بها الأمير الصغير إلى اسطنبول منذ بداية العام الجاري.

وبحسب قناة "تي آر تي" التركية، من المقرر أن يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمير الصغير في مدينة إسطنبول، وفق بيان حصلت عليه القناة من رئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن الأمير تميم سيحضر إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية التركية- القطرية العليا المنعقدة في مدينة إسطنبول، مشيرا إلى أن أردوغان، والأمير القطري سيترأسان الاجتماع.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية، أن الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية التركية — القطرية العليا، سيتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات فضلا عن تبادل الآراء فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية. كما أنه من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقيات مشتركة بين تركيا — قطر في مجالات عدة،

ومنذ المقاطعة العربية لقطر في يونيو 2017، والعلاقات القطرية التركية تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم التوازن، إذ تسيطر أوهام الزعامة على الرئيس التركي، أردوغان، وفي المقابل لا يمنع أمير قطر في التضحية باستقلال بلاده مقابل البقاء في الحكم.