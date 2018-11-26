ألوية العمالقة تمشط قرى جنوب الحديدة اليمنية و"أنصار الله" تنفذ كمينا

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن:"ألوية العمالقة نفذت عملية تمشيط جنوب مديرية التحيتا الواقعة جنوب الحديدة، عقب تصعيد مسلحي "أنصار الله" قصفهم المدفعي على المواقع العسكرية والمنازل في المديرية"، مضيفا أن "قوات العمالقة تمكنت بإسناد من مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف من تطهير قرية المدمن في حين لا تزال المواجهات مستمرة في قرية الجبلية ومحيطها".

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وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من "أنصار الله" إثر المواجهات والقصف الجوي على مواقعهم وتجمعاتهم.

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" نفذوا كمينا بعبوة ناسفة لآلية للجيش غرب مديرية التحيتا، ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة خمسة بينهم قيادي كانوا على متنها.

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 7 يوليو/تموز الماضي، السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله".