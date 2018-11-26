ترامب يعلن عن اتفاق مع المكسيك بخصوص قافلة المهاجرين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طالبي اللجوء سيبقون في المكسيك في الوقت الذي يتم فيه تقييم طلباتهم في الولايات المتحدة.



وكتب ترامب على "تويتر"، أمس السبت، "المهاجرون على الحدود الجنوبية لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة في انتظار أن تتم الموافقة على طلباتهم بشكل فردي من قبل القضاء".

ووقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يعلق لمدة 90 يوما منح اللجوء السياسي للمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة.

وجاء أمر ترامب لمواجهة قافلة من آلاف المهاجرين من دول أمريكا الوسطى الذين انطلقوا نحو الشمال قبل أسابيع، باتجاه الحدود المكسيكية الأمريكية، هربا من الفقر والاضطهاد والعنف.

إلا أن قاضيا أمريكيا أوقف الأمر الذي أصدره ترامب الثلاثاء الماضي، بعد الاستماع إلى دعاوى منظمات حقوق مدنية.

ويقول مدافعون عن المهاجرين إن الإدارة الأمريكية تتعمد إبطاء فحص حالات المهاجرين في نقاط الدخول الرسمية، ما يضطرهم للانتظار أياما أو أسابيع قبل فحص حالاتهم.